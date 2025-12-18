La AECC construirá un edificio en el Sector del Marín gracias a la cesión gratuita de una parcela municipal valorada en 1.500.625 euros

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) está más cerca de la construcción de un nuevo edificio destinado a la atención, acompañamiento y prestación de servicios a pacientes oncológicos y sus familias. Y es que el Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado este jueves el expediente de cesión gratuita del derecho de superficie de la parcela municipal donde se asentará.

La parcela está ubicada en el Sector del Marín, junto a las calles Zúñiga y Antonio López Borrasca, cuenta con una supeficie de 1.809,91 metros cuadrados y está valorada en 1.500.625 euros. Será cedida por un periodo de 50 años a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), aunque el consistorio tendrá en todo momento su titularidad pública.

El edificio será un 'espacio abierto' y permitirá a la asociación ampliar y mejorar sus instalaciones en Salamanca. También facilitará el desarrollo tanto de programas de apoyo psicológico, social y de prevención como de actividades de información y sensibilización dirigidas a los ciudadanos.