La AECC pide a la Consejería de Sanidad de Castilla y León más información sobre los programas de cribado oncológico

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) solicita al consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, mayor información sobre los programas autonómicos de cribado oncológico y propone estudiar la participación en un proyecto de evaluación de alcance internacional.

Durante un reciente encuentro, la Asociación ha planteado la posibilidad de que la comunidad se sume a un proyecto impulsado junto con la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), enfocado en el análisis detallado del programa de cribado de cáncer colorrectal. La AECC traslada la conveniencia de ampliar esta evaluación a otros tipos de cribado para obtener datos cuantitativos y cualitativos que permiten conocer el funcionamiento real de los programas e impulsar la participación ciudadana.

Según un comunicado de la asociación, la AECC recuerda que la detección precoz constituye un derecho "fundamental" de la ciudadanía, directamente vinculado al pronóstico y la supervivencia. Por ello, la organización considera que los programas de cribado son una herramienta "esencial" dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La Asociación subraya la "necesidad" de que la Junta disponga de datos públicos y accesibles sobre los tiempos de espera en las distintas fases del proceso oncológico, así como de incrementar la participación de "la población diana" en estos programas preventivos. Además, insiste en la carencia de un sistema integrado de información sobre cáncer en España que ofrezca datos homogéneos, actualizados, comparables y accesibles. Esta falta de información, aseguran, impide conocer la situación real de la enfermedad y, específicamente, el estado de los programas de cribado.

Ante esta deficiencia, la AECC pide a las administraciones públicas (nacionales, autonómicas y locales) que trabajen de manera conjunta para crear de forma urgente un sistema integrado de información sobre el cáncer.