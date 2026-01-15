La AECC prepara un profundo cambio de modelo en Salamanca con la vista puesta en 2029

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Salamanca se encuentra en un momento clave de redefinición. Tras cerrar el ejercicio de 2025, la organización ha puesto el foco en los próximos años con un profundo proceso de transformación que marcará su actuación durante los próximos años, con especial foco en el periodo comprendido entre 2026 y 2029.

El presidente provincial de la AECC en Salamanca, Ángel Losada, explicó que el objetivo no es reaccionar a hechos puntuales, sino anticiparse a un escenario sanitario y social que será muy distinto al actual.

Losada recordó que su mandato concluye en julio de 2029 y defendió la necesidad de planificar con tiempo el relevo en la presidencia para garantizar continuidad.“Quiero que en julio de 2028 se sepa quién va a ser el próximo presidente o presidenta, con un año de continuidad que garantice estabilidad”, explicó, subrayando que esta planificación es esencial para afrontar un futuro sanitario que “no se parecerá en nada al actual”.

Tal y como ha explicado el presidente provincial la estrategia de la AECC se apoya en cuatro grandes líneas de trabajo: el apoyo a la investigación, el acompañamiento a pacientes y familias, la promoción de la salud y la prevención, y una cuarta línea que adquiere cada vez más peso como es la incidencia política. Desde la Asociación entienden que no basta con prestar servicios, sino que "es necesario influir para que otras instituciones y agentes actúen y mejoren la respuesta frente al cáncer".

El objetivo final, según explicó Losada, es que "un diagnóstico de cáncer no implique perder autonomía ni dignidad". Para ello, la Asociación quiere reforzar la capacidad de las personas para entender lo que les ocurre, tomar decisiones informadas y participar de forma activa en su propio proceso.

Más presencia en la provincia y cambio en el voluntariado

Uno de los grandes retos identificados es el despliegue territorial. La AECC quiere garantizar que sus servicios lleguen a toda la provincia y no se concentren únicamente en la capital. El plan pasa por estar presentes, con una cartera completa de servicios, en los 14 municipios que cuentan con centro de salud, cuando actualmente solo se ha alcanzado a seis, tal y como ha manifestado Losada.

En la actualidad la Asociación tiene 350 voluntarios y según ha aclarado Losada "este crecimiento va acompañado de un cambio profundo en el modelo de voluntariado". La asociación seguirá contando con el voluntariado tradicional, muy ligado a experiencias personales con la enfermedad, pero apuesta también por incorporar perfiles distintos como profesionales sanitarios, estudiantes universitarios y personas con conocimientos específicos que puedan aportar desde su ámbito. "La idea es que el voluntariado sea una experiencia transformadora tanto para quien recibe la ayuda como para quien la presta" ha incidido Losada.

Investigación

En el ámbito de la investigación, la AECC destina algo más del 20 por ciento de sus ingresos a financiar proyectos científicos, tanto a través de grandes convocatorias nacionales como mediante becas predoctorales. A partir de ahora, uno de los retos será integrar la experiencia del paciente en las decisiones sobre cómo se prioriza esa investigación. Según ha explicado Losada se invierten 40 millones nuevos en proyectos cada año. Además, la Asociación asume como responsabilidad propia acercar el conocimiento sobre el cáncer a la sociedad.

La AECC considera que muchas personas afrontan la enfermedad sin entender realmente qué les está pasando, qué opciones tienen o qué pueden hacer para mejorar su pronóstico y su calidad de vida.

Prevención, datos y servicios

La prevención seguirá siendo una línea prioritaria, con especial atención a la lucha contra el consumo de tabaco, sobre todo entre la población joven.

En paralelo, la asociación trabaja con el proyecto 'Más Datos Cáncer', una herramienta que permite analizar de forma detallada la experiencia del paciente y detectar carencias del sistema. La falta de datos homogéneos sobre la incidencia del cáncer en España sigue siendo un problema, y la AECC se apoya en su propio observatorio para orientar tanto su acción como sus demandas al sistema público de salud.

Durante 2025, la AECC en Salamanca atendió a 1.374 personas. Aunque el volumen de atención es alto, desde la entidad reconocen que aún hay colectivos, especialmente hombres con diagnósticos frecuentes como el cáncer de próstata, que no llegan a sus servicios.

Para mejorar esta situación, la asociación ampliará su cartera con nuevos apoyos como nutrición, fisioterapia, logopedia, asesoramiento laboral y atención domiciliaria. Esta última se considera especialmente necesaria, ya que muchas familias afrontan la enfermedad con importantes dificultades desde el primer momento del diagnóstico.

Un modelo económico basado en la continuidad

En el plano económico, la AECC en Salamanca se financia mayoritariamente gracias a sus socios, que ya superan los 9.600 y alcanzarán los 10.000 en breve. “Preferimos menos dinero pero más socios, porque eso garantiza continuidad”, explicó Losada.

El presupuesto para 2026 rondará los 1,7 millones de euros, con un incremento del 12 %. La organización busca reducir el peso exclusivo de la atención psicológica para incorporar nuevos servicios sociales y reforzar la ayuda económica a las familias, que puede alcanzar hasta 9.000 euros en el primer año tras un diagnóstico.

El proyecto de futuro de la AECC en Salamanca

Entre los proyectos estratégicos destaca la creación de un espacio abierto de atención integral y humanización del cáncer, tras la cesión de una parcela municipal por 50 años. “No se trata de construir un edificio, sino de crear un modelo que refuerce la autonomía del paciente”, afirmó Losada.

El objetivo final, concluyó, es claro: “Estaremos menos en la calle y más en las casas, en los hospitales y en los centros de salud, donde realmente está la gente. Queremos que el cáncer deje de vivirse desde la soledad, la incomprensión y la pérdida de control”.