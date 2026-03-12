La AECC de Salamanca recibirá una subvención para ofrecer asistencia psicológica y financiar el nuevo piso de acogida

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves una partida de 200.000 euros para que la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) proporcione asistencia psicológica a los enfermos oncológicos incluidos en el programa de cuidados paliativos a domicilios y a sus familiar.

Parte del importe también se destinará a un piso de acogida en Salamanca que servirá como residencia temporal de los enfermos de cáncer que precisen trasladarse a la ciudad para recibir tratamiento. Se trata de la construcción que se ubicará en la parcela del Sector del Marín que el Ayuntamiento cedió gratuitamente a la AECC por un periodo de 50 años.

La Junta ha autorizado igualmente una subvención de 40.000 euros para la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y de 125.600 euros para la Fundación de Parapléjicos y grandes minusválidos de Castilla y León (ASPAYM), que podrá realizar actividades para mejorar la calidad de vida de las personas con lesión medular y gran discapacidad física, fomentar la autonomía personal y realizar actuaciones de carácter sanitario, social y educativo.