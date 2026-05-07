La AECC sale a la calle en Salamanca para recaudar fondos para la investigación y apoyo a pacientes

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) celebró este jueves su tradicional cuestación anual en Salamanca con la instalación de 25 mesas informativas repartidas por toda la ciudad. La jornada ha comenzado a las 10:00 horas frente al Ayuntamiento, donde representantes institucionales, voluntarios y pacientes hicieron un llamamiento a la solidaridad para apoyar la investigación oncológica y los servicios de atención integral a pacientes y familiares.

La concejala de Salud Pública, Vega Villar, destacó la importancia de esta iniciativa, tanto por su aportación a la investigación como por la labor social que desarrolla la asociación. “Es fundamental para que puedan recaudar fondos y seguir haciendo esta excelente labor, no solo a nivel de investigación, sino también de apoyo a las personas con una patología oncológica y a sus familias”, señaló.

Villar reiteró el respaldo del Ayuntamiento a la AECC y recordó la reciente cesión de una parcela municipal para la construcción de un centro integral de atención al paciente oncológico, un proyecto que calificó de “pionero en España”. Según explicó, este espacio permitirá ofrecer apoyo psicológico, social y asistencial a pacientes y familiares, especialmente a quienes llegan desde otros puntos de la provincia y de la comunidad para recibir tratamiento en Salamanca.

En este sentido, destacó también el papel del Hospital de Salamanca y del Centro de Investigación del Cáncer, referentes en el ámbito oncológico “tenemos mucha suerte de contar con grandes investigadores y profesionales que trabajan para que los efectos de esta enfermedad sean cada vez menores”, apuntó.

Por su parte, la paciente oncológica y voluntaria de la asociación Adela Martín puso voz a la experiencia de quienes conviven con la enfermedad y resaltó la importancia de la cuestación bajo el lema “Cuando paras, nos movemos”. “Cada día se diagnostican alrededor de siete casos de cáncer en Salamanca y, en ese momento, la vida de esas personas se detiene”, manifestó.

Martín recordó que, además de la atención médica, los pacientes necesitan apoyo psicológico, acompañamiento social y recursos que les ayuden a afrontar el proceso “la asociación ofrece una cartera de servicios totalmente gratuita tanto para pacientes como para sus familias”, señaló.

Asimismo, incidió en que las aportaciones ciudadanas son esenciales para continuar financiando proyectos de investigación y avanzar hacia el objetivo de alcanzar una tasa de supervivencia del 70 por ciento en 2030.

La voluntaria también quiso lanzar un mensaje de concienciación sobre la importancia de la prevención y de participar en los programas de detección precoz indicando que “la base es la prevención. Cada vez hay más conciencia, pero es fundamental no dejar pasar las revisiones y fomentar hábitos saludables desde edades tempranas”, finalizó.