AEMET avanza que el clima hasta enero de 2026 será "probablemente" más cálido de lo normal

Archivo - Varias personas de la tercera edad cruzan un paso para peatones con ropa de abrigo, en Madrid (España), a 7 de noviembre de 2019.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avanzado que hay "entre un 50% y un 70%" de probabilidades de que el clima hasta enero de 2026 sea más cálido de lo normal, frente a un "entre 10 y un 20%" de que sea más frío.

Así lo ha indicado a través de su perfil en 'X', donde ha especificado además que no hay una tendencia clara en cuanto a lluvias en la mayor parte de España para los próximos tres meses.

En este sentido, ha puntualizado que hay una probabilidad "ligeramente mayor" de que el trimestre sea más lluvioso de lo normal en el área mediterránea peninsular y Baleares. Por otro lado, hay una posibilidad "ligeramente" superior de que sea más seco de lo normal en el extremo suroccidental.