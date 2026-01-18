La AEMET mantiene la alerta amarilla por nevadas en Salamanca este domingo

Salamanca se mantiene este domingo, 18 de enero, en aviso amarillo ante la previsión de nevadas.

En el resto de Castilla y León, también las provincias de Burgos, León, Palencia, Soria y Zamora mantienen el mismo nivel de alerta. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogidos por Europa Press, todas estads provincias, incluida Salamanca, podrían llegar a contar con acumulaciones de hasta cinco centímetros en 24 horas.

Si vas a ponerte en carretera, recuerda extremar las precauciones, revisar con antelación el estado de las vías y contar con cadenas o ruedas de invierno.