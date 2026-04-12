La AEMET prevé un tiempo favorable para celebrar el Lunes de Aguas

Todavía no se conoce cómo será el Lunes de Aguas, pero el alcalde pide “responsabilidad” para contener la cuarta ola

Muchos salmantinos y turistas celebran el Lunes de Aguas en el campo o en las inmediaciones del Puente Romano. Lo deseable es que el tiempo acompañe y se pueda degustar el hornazo al aire libre, pero no siempre es posible. ¿Qué condiciones meteorológicas prevé la AEMET para este 13 de abril?

El cielo estará nublado, pero sin ninguna probabilidad de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 2 grados de mínima y los 13 de máxima, especialmente entre las 12:00 y las 18:00 horas. Se recomienda llevar ropa de entretiempo y alguna prenda de abriga para cuando desciendan los termómetros.

El índice ultravioleta será alto (6), por lo que se aconseja igualmente hacer uso de un gorro o sombrero, crema con filtro solar y gafas de sol, así como permanecer en áreas de sombra y tener especial cuidado con los bebés.

De cumplirse los pronósticos de la AEMET, este sería el segundo Lunes de Aguas consecutivo que los salmantinos pueden disfrutar al aire libre, sin riesgo de lluvia. Todo lo contrario a lo acontecido en 2024, cuando las precipitaciones 'aguaron' los planes de muchos, aunque hay quien improvisó tiendas de campaña o se refugió bajo el Puente Romano.