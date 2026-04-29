La AEMET registra 582 rayos en Salamanca durante este pasado martes

Rayos en el cielo de Salamanca. Foto de archivo

Hasta 582 rayos sacudieron este pasado martes a la provincia de Salamanca.

Esta cifra se suma a las 1.910 descargas que se registraron en Castilla y León, las cuales afectaron mayoritariamente a la mitad occidental de la Comunidad, tal y como se recoge en la la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De hecho, fue en Salamanca donde se rgeistraron la mayor parte de las descargas eléctricas mientras que, en Zamora, se registraron 432. En León 299, en Palencia 233, en Valladolid 220 y en Burgos, 100.

Cabe recordar que este miércoles Salamanca continúa en alerta amarilla por aviso de lluvias y tormentas.