La AEMPS retira del mercado cremas 'cosméticas' que contenían medicamentos no declarados

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado la retirada del mercado de las cremas 'Lemon', 'Proaegis' y 'Dermasa'. Estos productos, que se comercializaban como cosméticos, han sido prohibidos tras descubrir que contienen principios activos propios de medicamentos sin estar debidamente etiquetados.

La AEMPS tuvo conocimiento de la comercialización de estos productos a través de la Policía Nacional. El análisis de las cremas, realizado por el Laboratorio Oficial de Control de la AEMPS, confirmó la presencia de lidocaína, prilocaína y tetracaína, todos ellos con acción anestésica local. Además, se encontró ácido salicílico, un agente queratolítico. Estas sustancias se hallaban en concentraciones suficientes para ejercer una acción farmacológica que restaura, corrige o modifica una función fisiológica.

El organismo ha advertido que estos principios activos no figuraban en el etiquetado de las cremas. Esta omisión "oculta al consumidor su verdadera composición y, por tanto, incrementa el riesgo de ocasionar daños graves a la salud".

La AEMPS ha destacado el riesgo de efectos adversos graves, como la metahemoglobinemia, cuando los anestésicos locales alcanzan altas concentraciones en el sistema circulatorio. La absorción de estas sustancias puede ser significativa si se aplican sobre mucosas o piel dañada, como ocurre en procedimientos estéticos como tatuajes o microblading. Por su parte, el ácido salicílico puede causar irritación en la zona de aplicación.

Aumento de cremas ilegales y recomendaciones de la AEMPS

La Agencia ha alertado sobre el aumento en la promoción de cremas anestésicas ilegales destinadas a procedimientos estéticos como el microblading o la fotodepilación. Estos productos se publicitan en "sitios web fraudulentos y redes sociales, lo que agrava el riesgo para los consumidores".

Ante esta situación, la AEMPS recomienda a los ciudadanos no utilizar este tipo de cremas para evitar posibles efectos adversos graves. Además, ha recordado que toda la información sobre medicamentos autorizados se puede consultar en el Centro de Información online de Medicamentos Autorizados de la AEMPS (CIMA).