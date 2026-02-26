AENA prevé invertir 12,7 millones de euros en el aeropuerto de Matacán para mejorar las instalaciones del edificio

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, conocida coloquialmente como AENA, prevé invertir más de 57 millones de euros en diferentes aeropuertos de la región de Castilla y León.

Entre los lugares a los que irá destinada esta inversión, además del aeropuerto de Matacán de Salamanca, será para los de Burgos, León y Valladolid, aumentado en 16,5 millones de euros la cantidad ingresada hace cinco años para la mejora de las instalaciones.

Los aeropuertos donde más se invertirá serán en Valladolid y León, con 18,5 millones y 16,3 millones de euros, respectivamente. En el aeródromo de Salamanca, se propone invertir 12,7 millones de euros para mejoras en sala de embarque, nueva acometida de agua potable, la adecuación de pavimento en zona SEI, la mejora de la seguridad y sistemas de información y comunicaciones.

De este modo, en cuanto al último quinquenio se mejora la cantidad percibida por el aeropuerto de la provincia de Salamanca en 9,3 millones de euros frente a los 3,4 millones de euros del periodo anterior.

Cabe destacar que de los cuatro aeródromos que recibirá las ayudas del DORA, Documento de Regulación Aeroportuaria, EL que menos cuantía económica recibirá será el de Burgos con 9,7 millones de euros.