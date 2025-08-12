El aeropuerto de Salamanca, a contracorriente de la caída de viajeros generalizada en Castilla y León

Mientras los aeropuertos de Castilla y León experimentaban una caída del 34,7% en el número de viajeros durante los siete primeros meses de 2025, el aeropuerto de Salamanca se desmarcaba con un notable crecimiento. Según datos de Aena, la base salmantina ha registrado un aumento del 42,3% en el tráfico de pasajeros, alcanzando un total de 15.130 viajeros en el periodo de enero a julio.

Este dato contrasta con el descenso generalizado en la región, que en conjunto sumó 104.887 viajeros, frente a los 160.887 del mismo periodo del año anterior. La caída se ha visto especialmente acentuada en el aeropuerto de Valladolid, donde el número de pasajeros descendió un 59,5%, una bajada que se atribuye a la marcha de la aerolínea Ryanair a finales de marzo.

Aumento de operaciones y mercancías

El aeropuerto de Salamanca no solo ha visto crecer su número de viajeros, sino que también ha incrementado sus operaciones en un 11,3%, llegando a las 5.943. Este crecimiento también se ha producido en el aeropuerto de León, con un 24,4% más de operaciones, mientras que en Burgos y Valladolid se han registrado caídas.

En cuanto al movimiento de mercancías, Aena ha confirmado que las bases de la comunidad no han contabilizado ningún cargamento relevante en lo que va de año.