El Aeropuerto de Salamanca recibirá mejoras en el marco del nuevo plan inversor de Aena 2027-2031

El Aeropuerto de Salamanca se beneficiará del nuevo Plan de Inversiones Aeroportuarias de Aena, incluido en la propuesta del Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, que contempla una inversión global de 12.888 millones de euros.

Dentro de este marco, el aeropuerto salmantino contará con actuaciones específicas para modernizar sus instalaciones y reforzar la seguridad. Entre las medidas previstas destacan:

Edificio terminal : mejoras en la sala de embarque y una nueva acometida de agua potable.

Zona SEI : adecuación del pavimento.

Seguridad : incorporación de nuevo equipamiento.

Información y comunicaciones: actualización de elementos de campo.

Aena, el mayor gestor aeroportuario del mundo por número de pasajeros y capitalización bursátil, ha diseñado este plan con el objetivo de mantener los más altos estándares de capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad medioambiental. De hecho, todos los aeropuertos de su red en España avanzan hacia el compromiso de ser Net Zero en 2030.

El proceso de aprobación de estas inversiones incluye la consulta preceptiva con las compañías aéreas y la presentación ante el Comité de Coordinación Aeroportuaria de Castilla y León, en el que participan administraciones y representantes económicos y sociales. Tras estos trámites, el DORA será remitido al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.

El modelo tarifario de Aena busca compatibilizar estas inversiones con el mantenimiento de unas de las tarifas aeroportuarias más competitivas de Europa, asegurando la sostenibilidad del sistema y la atención a la demanda futura.