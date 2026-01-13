AESTRADIS denuncia las condiciones “inhumanas” que sufren conductores por los cortes en Cataluña y el sur de Francia

La Asociación de Empresarios Salmantinos de Transporte Discrecional (AESTRADIS), organización integrada en CEOE CEPYME Salamanca, expresa su profunda preocupación y su rechazo ante las “pésimas e infrahumanas condiciones” que están viviendo miles de conductores profesionales en las últimas horas como consecuencia de los cortes de carreteras que continúan en el sur de Francia, en el marco de las protestas que desde hace semanas mantienen agricultores y ganaderos contra el acuerdo ‌entre la UE y el Mercosur.

AESTRADIS exige una respuesta inmediata para poner fin al “abandono y desamparo” que padecen conductores que, en los últimos días, se han visto “aislados, en medio de la nada y sin acceso a servicios básicos”, sin posibilidad de reanudar su ruta ni de contar con los recursos mínimos de seguridad y atención.

“El problema no es la reivindicación, que entendemos y respetamos; el problema es que se esté trasladando el impacto de esa protesta a quienes no tienen ninguna responsabilidad. No puede ser que los conductores profesionales sean los grandes perjudicados”, ha señalado Paulino Benito, presidente de AESTRADIS.

El presidente de la asociación ha subrayado, además, el riesgo que estas acciones pueden suponer para el abastecimiento: “No tiene sentido que una protesta pueda desembocar en desabastecimiento de productos básicos que, precisamente, provienen del esfuerzo de los propios agricultores y ganaderos. Esta forma de manifestarse no es la más adecuada si el resultado es bloquear la cadena de suministro y poner en riesgo a las personas”.

AESTRADIS reclama también un posicionamiento claro de las organizaciones profesionales de cargadores para que el transporte de mercancías por carretera no sea el blanco de las protestas y para que se promuevan vías de movilización que no impacten de manera frontal en los conductores.

“Pedimos a las autoridades nacionales y europeas que garanticen el derecho a la libre circulación de mercancías y, sobre todo, la seguridad de los conductores profesionales. No se puede tolerar que estén viviendo situaciones denigrantes e infrahumanas por falta de actuación y coordinación”, ha añadido Paulino Benito.

AESTRADIS reitera su llamamiento a una solución urgente que permita restablecer la normalidad en las vías afectadas y asegurar la integridad y el respeto a los profesionales del transporte.