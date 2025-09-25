AESVAT hará propuestas al nuevo decreto sobre viviendas turísticas

AESVAT, única asociación de empresarios de Salamanca de viviendas y apartamentos turísticos, ha mantenido una reunión para analizar el proyecto de decreto facilitado por la Junta de Castilla y León que regulará este tipo de alojamientos. La nueva normativa trata de unificar y actualizar el marco legal, adaptándose a las demandas de los usuarios.

Durante la reunión, los socios formularon diversas sugerencias y correcciones al texto del proyecto, con el objetivo de mejorar su aplicabilidad y fomentar un modelo turístico más integrado, sostenible y generador de valor local. La asociación aboga por un turismo responsable, en el que la sostenibilidad y la convivencia sean ejes vertebradores que contribuyan al bienestar de los clientes que demandan este tipo de alojamientos.

Un marco regulatorio equilibrado, proporcionado y claro garantizará la libre competencia y la seguridad jurídica de nuestras empresas, adaptado al nuevo consumo turístico y a la legislación regional en consonancia con los Planes Generales de Ordenación Urbana de las diferentes provincias castellanoleonesas.

La colaboración constante y el diálogo fluido con las instituciones públicas son fundamentales para impulsar un turismo de calidad en Castilla y León, algo que consideramos esencial. Desde una relación público-privada basada en la empatía, podemos contribuir a eliminar la oferta ilegal que daña la imagen de estos alojamientos. Esto permitirá al sector crecer de forma profesional y competitiva, fomentando además la iniciativa empresarial, tan necesaria en nuestra Comunidad.

AESVAT opera dentro del marco legal más estricto, y aboga por la coexistencia con las diferentes modalidades de alojamiento (hoteles, campings, etc.) enigualdad de condiciones para atender una demanda cada vez más variada y competitiva que indudablemente revitalizan la provincia de Salamanca. Las empresas de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico impulsan el crecimiento económico y crean empleo, generando un impacto positivo en otros sectores clave y fortaleciendo, de esta manera, el tejido económico salmantino.

Próximamente, las mejoras sugeridas se pondrán en conocimiento de FEVACYL, Federación Empresarial de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Castilla y León. Desde AESVAT, agradecemos profundamente que la Junta nos tenga en cuenta como interlocutores válidos en este proceso normativo valorando, especialmente, la oportunidad de aportar nuestra experiencia como agentes activos en el desarrollo turístico de Salamanca, y de contribuir a una regulación que refleje la realidad del sector y sus retos actuales.