AFEMC pide que la salud mental “se incluya en todas las políticas públicas” con motivo de la celebración de su día mundial este viernes

La Asociación Salud Mental Salamanca (AFEMC) ha acudido en la mañana de este jueves 9 de octubre hasta el Ayuntamiento de Salamanca donde han sido recibidos por el alcalde, Carlos García Carbayo y la concejala de Salud Pública, Vega Villar con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental que tendrá lugar este viernes 10 de octubre bajo el lema ‘Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental’.

Esta asociación, según palabras de Carbayo, mantiene un importante “legado humano” heredado de la anterior directiva que ahora asume la presidenta Consuelo García de la Rosa. Una etapa en la que reconocen seguir trabajando por la salud de todas las familias salmantinas y en la que hace un año, los profesionales de AFEMC junto con los voluntarios, lograron prestar ayuda a 300 usuarios: “Una labor muy intensa que beneficia a muchas personas llevadas a cabo en su sede o en la casa de las asociaciones, donde también se imparte el programa de salud mental comunitario a través de talleres psicoeducativos”, dicta el alcalde. Además, en 2024 se impartieron un total de 31 talleres a los que asistieron 275 personas.

Encuentro entre AFEMC y el Ayuntamiento de Salamanca con motivo del Día Mundial de la Salud Mental | Salamanca24horas

Todas ellas cifras altas, a las que Carbayo ha querido añadir que, en la pasada Feria de las Asociaciones de Ayuda Mutua y Salud celebrada en el mes de septiembre en la capital salmantina, el stand de AFEMC fue uno de los más visitados, trasladándoles por ello la enhorabuena. Igualmente se hizo hincapié en que AFEMC es una de las entidades participantes en la nueva Guía Digital de Recursos de Salud Pública.

Consuelo García se ha manifestado como presidenta de la asociación, recalcando una “renovación del firme compromiso de la asociación con la salud mental y con la búsqueda de soluciones compartidas”, así como la “lucha de trabajo y dedicación permanente de la asociación”. Una “conjunción del esfuerzo” ha dicho que “será el único medio que nos garantice el éxito progresivo en la labor que perseguimos”.

Desde AFEMC también han hecho hincapié que el reto que asumieron hace un año fue el de la inserción al derecho al trabajo, mientras que el de este año es compartir la vulnerabilidad de los miembros de la asociación, ya que solo compartiéndola se conseguirá reducir y hacer visible su fortaleza, según ha indicado su presidenta.

Finalmente, se ha leído un manifiesto de la mano de dos usuarios, en el que entre lo más destacable se ha subrayado que “no hay salud mental sin justicia social”, que “la salud mental es un derecho que nos compete a todos” y que “compartir la vulnerabilidad no es un signo de debilidad sino de empatía”. Asimismo, han aprovechado su intervención para realizar algunas peticiones a la Administración, entre ellas contar con equipos multidisciplinares y que la salud mental se incluya en todas las políticas públicas.