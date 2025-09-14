El ‘after’ que nunca cierra: fiesta, ruido y descontrol a las 10 de la mañana en la Cuesta de Sancti Spíritus

Eran las 10:00 horas de este domingo 14 de septiembre y la fiesta no había terminado para muchos en la Cuesta de Sancti Spíritus. A esa hora, varios grupos de jóvenes seguían en la puerta del 'after' de la zona, entre música, alcohol y ambiente festivo, como si la noche aún no hubiera llegado a su fin.

Lejos de ser una excepción, esta escena se ha convertido en algo habitual en las mañanas de los fines de semana, alimentando el creciente hartazgo de los vecinos, que llevan meses denunciando la actividad del local.

Un problema que se repite

A pesar de las numerosas quejas y la atención policial que ha recibido el local en anteriores ocasiones, la actividad del ‘after’ continúa con normalidad. Cabe recordar que en mayo, durante una intervención policial, se produjeron dos detenciones: una persona por resistencia a la autoridad y otra por un requerimiento judicial pendiente.

Los vecinos denuncian que, aunque ha habido redadas y controles puntuales, la situación no mejora, y lo que antes era un problema nocturno ahora se extiende hasta bien entrado el día.

En la mañana de este domingo, una vez más, el ambiente festivo a plena luz del día contrastaba con el malestar de los residentes.