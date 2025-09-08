Esta es la agenda semanal de la Policía en el Barrio de Salamanca

Comienza otra semana y la Policía Local de Salamanca trabaja de cerca con los ciudadanos. La iniciativa 'Policía en el Barrio' se mantiene para facilitar a los vecinos de distintos barrios sedes a las que acudir para resolver cualquier duda, pero sin tener que acudir a la comisaría, evitando así ese desplazamiento.

Su horario ofrece tres turnos, de lunes a viernes: un primero de 9:00 a 11:00 horas, un segundo de 12 a 14 horas, y un tercer y último turno que modificado abarcará desde las 16 a las 18 horas. Sin embargo, este lunes 8 de septiembre, no habrá ninguno por ser festivo.

El martes 9 de septiembre, de 9:00 a 11:00 horas estarán en Vidal, plaza barrio Vidal. Para las 12:00 hasta las 14:00 horas en Alamedilla-Santo Tomás-Fontanta Calle Marina. Y, finalmente de 16:00 a 18:00 horas en San Vicente-Úrsulas-San Marcos, en paseo de San Vicente.

A mitad de semana, el miércoles, 10 de septiembre, en primer lugar visitarán Carmelitas-Oeste, plaza del Oeste. Después, acudirán a Sancti-Spiritus/San Cristóbal/Claras/San Esteban, en plaza San Cristobal. Finalizarán el día en Labradores, calle García Quiñones.

El jueves, 11 de septiembre, irán primero a Delicias, plaza Delicias. Pasarán por Chamberí-Arrabal, plaza Poniente. Y cerrarán el día en Chinchibarra-Glorieta Ciudad Jardín, calle Conde Orgaz.

Para finalizar la semana, el viernes, 12 de septiembre, se podrá encontrar estas sedes primero en Garrido Norte, plaza Barcelona. Continuarán el segundo turno en Zurguén-Teso de la Feria, calle Castroverde. El broche de la semana será en Pizarrales-Carmen, plaza Escritores.