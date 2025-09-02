Agosto cierra con 120 parados más en Salamanca

El paro ha vuelto a subir en Salamanca rompiendo la racha de varios meses de descenso de desempleados. Este mes de agosto, la cifra de parados en la provincia salmantina se sitúa en un total de 15.737 personas.

Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social la variación indica que hay 120 personas más desempleadas. Asimismo, en cuanto a la comparativa hace un año el paro desciende ya que son 1.288 menos (-7,57%) las personas que están a la espera de obtener un trabajo.

Por sectores, el más afectado en la provincia es el sector servicos, con 11.870 personas desempleadas, mientras que en la industria hay 9.175 parados, y 834 en el sector de la construcción.

En Castilla y León

El número de desempleados aumentó en agosto en Castilla y León en 657 personas, lo que supone un aumento del 0,67 por ciento sobre el mes de julio, frente al descenso del 0,91 por ciento registrado a nivel nacional, donde el paro total registrado se ha situado en 2.426.511 personas, el nivel más bajo desde agosto de 2007. El número de desempleados en la Comunidad se situó así en 98.179 personas.

Por el contrario, en términos interanuales desempleo registró una caída en la Comunidad del 4,83 por ciento, dado que en los últimos 12 meses un total de 4.987 castellanos y leoneses abandonaron las listas del paro