Más agua y más frío: este es el tiempo para Salamanca del 11 al 16 de mayo

Los salmantinos van a tener que esperar para guardar el paraguas y recuperar la ropa de abrigo. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la lluvia se mantendrá los próximos días y las temperaturas serán más bajas.

En el caso de este lunes 11 de mayo, se espera que llueva, en más de un 90 por ciento de probabilidades, en algún momento desde las 6:00 hasta las 18:00 horas, así como todo el día el cielo estará bastante nublado. En cuanto a las temperaturas, no bajarán de los 10 grados ni subirán de los 18.

Para este martes 12, la AEMET espera más agua: habrá tormentas durante todo el día. Y las temperaturas bajarán un grado tanto en las mínimas como en las máximas, lo que situará a Salamanca entre los 9 y 17 grados.

Tampoco dará la lluvia un respiro este miércoles 13 de mayo, aunque sí que las probabilidades contempladas por la AEMET son más bajas, pues preve un 65 por ciento hasta el mediodía y un 75 por ciento hasta la medianoche. Los termómetros estarán entre los 7 y los 18 grados. Similar será el jueves 14, con un 55 por ciento de probabilidad de precipitaciones y entre 8 y 17 grados.

De cara al viernes 15, la lluvia desaparece de los pronósticos. No así el frío, pues las temperaturas caerán hasta los 4 grados en las mínimas y hatas los 16 en las máximas. El sábado 16 de mayo también repetirá estas estimaciones: no lloverá, pero tan solo habrá entre 4 y 15 grados.