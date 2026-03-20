“Agua sucia” en el Hospital de Salamanca por un corte en la red de consumo humano

A última hora de la tarde de este jueves un corte en el suministro de agua para consumo humano de la zona del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca ha hecho que por los grifos saliera “agua sucia”.

Este hecho se ha dado a partir de las 20:00 horas, momento en el cual varios trabajadores del hospital de Salamanca alertaron de que el agua de los grifos salía turbia y con impurezas.

Al parecer esta turbidez del agua se debe a un corte puntual del suministro llevado a cabo por la empresa concesionaria. Según explican fuentes del Ayuntamiento de Salamanca, una vez que se vuelve a reponer el ciclo del agua tras un corte, esta sale durante los primeros instantes más turbia, hasta que comienza a correr con normalidad.

Aunque por la mañana el problema ya se habría resuelto en la zona del CAUSA, el hospital ha mantenido algunas medidas preventivas como la limpieza de manos con soluciones alcohólicas en zonas estériles como quirófanos o con agua que el propio centro tiene almacenada para usar en casos como este.

Del mismo modo, desde el hospital se ha recordado que problemas en el agua como este, no afectan a instalaciones especiales, como pueden ser los laboratorios, esterilización o diálisis, porque estas cuentan con un tratamiento de agua propio para los equipos.

Por último, y a lo largo del día, se ha pedido al personal que dejen correr el agua de los grifos durante varios minutos para descartar cualquier impureza.