Los ahogamientos en Castilla y León suben a 22 en ocho meses, con tres muertes en Salamanca

Un total de 22 personas se han ahogado en Castilla y León durante los ocho primeros meses de 2025, lo que representa el 5,3% del total nacional. Esta cifra convierte a la comunidad en el segundo territorio con más fallecidos por esta causa en lo que va de año, solo por detrás de 2024. Los datos, recogidos en el informe 'Ahogamiento en España' de la Escuela Segoviana de Socorrismo e IDRA, proyectan que el año podría cerrar con una cifra cercana o superior a las 500 muertes a nivel nacional.

En la provincia de Salamanca, la cifra de fallecidos por ahogamiento asciende a tres personas: dos hombres y una mujer.

A nivel nacional, las comunidades autónomas con más fallecimientos son Andalucía (79), Galicia (50) y la Comunidad Valenciana (49). Agosto cerró con tres muertes por ahogamiento en Castilla y León, mientras que en zonas costeras como Andalucía y la Comunidad Valenciana se registraron 14 y 12 fallecimientos, respectivamente. En toda España, 77 personas perecieron por ahogamiento en agosto, una cifra ligeramente inferior al promedio histórico.

El periodo de verano, de mayo a agosto, es el más trágico de la serie histórica, con un total de 308 fallecidos en España. En Castilla y León, en esos cuatro meses murieron 15 personas, siendo mayo el mes más mortífero con seis muertes comunicadas.