Air Europa vuelve a escoger Salamanca para formar a sus pilotos

El cielo salmantino ha sido testigo este martes de un inusual tráfico aéreo protagonizado por un avión Boeing 737 de Air Europa. Desde las 9:00 hasta las 15:00 horas, la aeronave ha realizado decenas de maniobras de aterrizaje y despegue en el aeropuerto de Matacán, sorprendiendo a muchos vecinos por su frecuencia y baja altitud.

Este movimiento forma parte de un proceso habitual de formación práctica de pilotos, y Air Europa ha vuelto a elegir el aeropuerto salmantino como base para esta fase de instrucción. El objetivo es completar el entrenamiento de los futuros pilotos que operarán con este tipo de aeronave dentro de la flota de la compañía.

La elección de Matacán responde a las condiciones idóneas que ofrece el aeropuerto para este tipo de prácticas, ya que permite un tráfico fluido sin interferencias comerciales significativas.

No es la primera vez que Air Europa confía en Salamanca para formar a su personal de vuelo, ya que el pasado 22 de julio la compañía volvió a llevar a cabo esta formación en Matacán.