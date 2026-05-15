La Alamedilla acoge la celebración del Día Internacional de las Familias en Salamanca

Este viernes, 15 de mayo, La Alamedilla ha sido el lugar elegido por el Ayuntamiento de Salamanca para la celebración del Día Internacional de la Familia. Un conjunto de actividades en donde cientos de personas han podido disfrutar al son de la música y la diversión.

Entre las cinco y las ocho de la tarde, diferentes actividades gratuitas se han sucedido en el lugar al que ha asistido también la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Myriam Rodriguez.

La Banda Mocosa ha puesto el sonido con el espectáculo 'El clan familiar del punk', fusionando así humor, calle y música en vivo. Durante la celebración y de manera anterior y posterior, se han realizado diferentes actividades como juegos de madera, pintacaras, globoflexia, tatuajes y un fotomatón.

Con este tipo de actividades, el Ayuntamiento de Salamanca ha destacado la realización, a lo largo del año, de políticas transversales para así facilitar la conciliación laboral ,tanto con ludotecas durante el curso escolar como con diferentes tipos de programas.