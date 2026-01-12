El albergue Lazarillo de Tormes se convierte en motor de creatividad y emprendimiento

Salamanca contará próximamente con un nuevo epicentro de innovación y emprendimiento, el Centro Ciudad del Talento, que se ubicará en el antiguo albergue Lazarillo de Tormes, en el barrio de Chamberí. La iniciativa, presentada este lunes por el alcalde Carlos García Carbayo, forma parte de la estrategia de la ciudad para consolidarse como referente en tecnología, investigación y talento, bajo la marca Salamanca Tech.

Según Carbayo, el centro busca impulsar y atraer talento, fomentar la innovación y el emprendimiento y conectar empresas, instituciones y ciudadanía. “Será un punto de referencia para la creación de empresas, la generación de empleo y la atracción de oportunidades de riqueza para Salamanca”, afirmó García Carbayo.

Espacios para todos los perfiles

El Centro Ciudad del Talento contará con 1.483 metros cuadrados de instalaciones y ofrecerá espacios y servicios adaptados a diferentes colectivos:

Una tecnoteca para estudiantes y jóvenes talentos, donde podrán acceder a recursos digitales, talleres, mentoría y material tecnológico para desarrollar prototipos.

Un coworking para emprendedores, diseñado para probar ideas, recibir asesoramiento y lanzar productos y servicios.

Áreas de networking empresarial para empresas consolidadas, PYMES y profesionales, con incubación, aceleración, transferencias tecnológicas y foros sectoriales.

Un coworking flexible para nómadas digitales, con conectividad, asesoría local y apoyo a startups extranjeras.

El proyecto piloto TRUST, centrado en modernizar y agilizar los servicios de atención a la dependencia mediante digitalización y tecnología avanzada.

ConectaTech, un espacio abierto a toda la ciudadanía, con showroom interactivo, actividades, charlas y exposiciones, acercando la tecnología de manera participativa.

El presupuesto del proyecto asciende a 3,7 millones de euros y el plazo de ejecución es de un año.