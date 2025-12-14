Alberto García Soto, Pablo Santos Martín y Miguel Ángel Casariego, ganadores del certamen literario de Salamanca ‘La cruz escribe’

Alberto García Soto, Jesús Ángel Alonso y Ulises Carrillo son los tres nombres que ha premiado la Ilustre Cofradía de la Santa Vera Cruz en el primer certamen literario ‘La cruz escribe’. Unos galardones cuyo jurado ha estado presidido por Tomás González Blázquez, José Amador Martín Sánchez y Juan Carlos López Pinto, y que han tenido que decidir entre decenas de premios llegados de todo el mundo.

En cuanto a la categoría de relato, el ganador ha sido Alberto García Soto y su ‘Traspasamiento’, donde el jurado ha destacado que la obra “recoge cómo Teresa de Jesús atraviesa la historia. Su espiritualidad impregna también el ‘libro de la vida’ de la Cofradía y la pone en el camino de perfección”.

El segundo premio de relato ha recaído en el salmantino Jesús Ángel Alonso Cuesta y su “Camino de dolores”, mientras que el tercero ha ido a parar para ‘El cuarto clavo’ del mexicano Ulises Carrillo Cabrera. Además, se ha entregado un accésit para el arraciense Gervasio Villaverde Pérez y su ‘De la cruz y de la luz de Salamanca’.

Los menores de 15 años también han tenido la oportunidad de sentirse escritores y es que el premio ha ido a parar al salmantino Pablo Santos Martín y su ‘Sobre mis hombros’, donde el propio ha destacado que “se aprecia el enriquecimiento que supone la vivencia de la tradición en el marco de distintos contextos geográficos y culturales, diferencia que en la devoción encuentra un vínculo común”.

En categoría de poesía los tres primeros premios han recaído en Lugo, Ondara y Portugalete. El primero de ello ha sido para ‘Fatum’, de Miguel Ángel Casariego donde se ha destacado “las imágenes así como lo complejo y emotivo del lenguaje en un recorrido que, a través de refinadas metáforas, describe el camino de Jesús hasta la Cruz”.

El segundo ha ido a parar a ‘Densidad y luminosidad’ de Yeisson Vargas, colombiano que reside en Ondara, y el tercero para ‘El verbo se hizo silencio’, del portugalujo Alberto Jáimez Ortega. El accésit ha ido a parar a Torremolinos por la obra ‘Ego Sum’ de Juan Manuel Lucas Cuesta.