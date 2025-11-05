Alberto Moreno de Vega se convierte en el nuevo presidente de AESAT

La Asociación de Empresarios Salmantinos de Automóviles y Talleres (AESAT), que forma parte de CEOE CEPYME Salamanca, ha renovado su Junta Directiva, que estará presidida por Alberto Moreno de Vega y contará con Rubén Hernández como vicepresidente. Tras su elección nuevo presidente, Alberto Moreno de Vega, ha expresado su agradecimiento por la confianza depositada en él, al tiempo que ha agradecido a la anterior Junta Directiva que encabezaba Sergio Pérez su labor al frente de esta asociación. Moreno de Vega subrayó que comienza esta nueva etapa con el propósito de fortalecer la unidad del sector y reforzar la cooperación entre empresas, con el objetivo de seguir defendiendo los intereses de los empresarios de la automoción, impulsar iniciativas que aporten valor a los asociados y contribuir al desarrollo económico de Salamanca.

Desde AESAT se reitera la voluntad de continuar abordando los principales retos que afectan a los empresarios del sector, entre ellos la proliferación de talleres ilegales, un problema que perjudica gravemente la competitividad y genera riesgos tanto económicos como sociales. El intrusismo profesional supone un riesgo para la seguridad vial, el medio ambiente, la seguridad industrial y, en última instancia, para la economía.

Otro de los grandes desafíos del sector es la escasez de mano de obra cualificada. En este sentido, AESAT continuará fortaleciendo su colaboración con los centros de Formación Profesional, mediante convenios, charlas y acciones de orientación para acercar el sector de la automoción a los jóvenes. “Queremos que los jóvenes vean la automoción como una opción profesional atractiva, moderna y con futuro. El sector necesita talento y formación para seguir creciendo”, ha explicado Moreno de Vega.

Por otra parte, la AESAT ha incidido en la necesidad de un mayor compromiso institucional con la movilidad sostenible. AESAT reclama a las administraciones una simplificación de los trámites para acceder a las ayudas a la electrificación y la transición ecológica, ya que la excesiva burocracia actual dificulta la modernización del parque automovilístico.

La asociación también continuará impulsando medidas que favorezcan la movilidad sostenible, reclamando una mayor implicación institucional para facilitar el acceso de las empresas y particulares a las ayudas públicas vinculadas a la transición ecológica. Esta modernización contribuiría, además, a dinamizar el sector del vehículo eléctrico, cuya implantación en Salamanca y su provincia sigue siendo reducida.