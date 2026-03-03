El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, estará en Salamanca este miércoles

El alcalde del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida estará en Salamanca este miércoles 4 de marzo con motivo de los actos de campaña electoral celebrados durante esta semana de cara a las elecciones del próximo domingo 15 de marzo.

Su visita estará repartida entre la capital salmantina y el municipio de Peñaranda de Bracamonte. Es más, según la agenda, el alcalde de Madrid acudirá acompañado por el presidente del PP y alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, al Puerto Seco donde está programada una visita.

Aprovechando su estancia en la capital, Almeida tiene previsto también visitar la carpa del Partido Popular que se encuentra instalada en la plaza del Liceo sobre las doce de la mañana. La previsión es que al mediodía el madrileño se encuentre ya en Peñaranda de Bracamonte donde tiene programado un acto de campaña a las cinco de la tarde.

La última visita de José Luis Almeida por motivos laborales a Salamanca tuvo lugar en 2023 cuando mostró su apoyo y reinvindicó junto a Carbayo la necesidad de una buena comunicación entre Madrid y Salamanca, devolviendo la cuarta frecuencia del tren rápido.