El alcalde de Salamanca, satisfecho con la evolución de los festejos: “Sigamos disfrutando con buena armonía y convivencia”

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, se mostró este miércoles satisfecho con la evolución de los festejos en honor a la Virgen de la Vega, patrona de la ciudad, que se desarrollan en la capital del Tormes durante esta semana. “Sigamos disfrutando con tranquilidad, buena armonía y convivencia”, manifestó el regidor durante sus visita a las obras de urbanización en el barrio de La Vega.

García Carbayo destacó, en declaraciones recogidas por Ical que la ofrenda floral a la virgen fue “muy seguida” por todos los salmantinos y, acerca del pregón, pronunciada por la investigadora Sara Cuadrado, subrayó, igualmente, un seguimiento que “pocas veces se ha visto”. “Entusiasmó a la gente, vibró la propia pregonera y nos hizo vibrar a todos los que la oímos”, matizó en este sentido.

Los conciertos, según el alcalde, se están desarrollando con “mucha asistencia y mucha normalidad, sin ningún problema ni incidencia”, algo que consideró “muy positivo”, con la salvedad de los problemas de salud que impidieron a Rosario Flores subirse al escenario de la Plaza Mayor. No obstante, elogió el sustituto “de altura” encontrado por el Ayuntamiento en la persona del artista Antonio José.

“En general, mucha participación. Nos va acompañando el clima, aunque a estas horas es fresquito. Cuando ya llegan las actividades, nos encontramos con una buena temperatura y sabemos que el éxito de las fiestas está muy asociado a que haya buen clima. Por eso yo siempre en la ofrenda a la Virgen no me olvido de solicitarlo y también la intercesión del señor obispo”, señaló ante los medios.

En definitiva, reclamó sosiego a la ciudadanía para garantizar que las fiestas sigan siendo un éxito. “Todavía quedan muchas cosas por entrar en juego. Recuerdo que los festejos taurinos todavía no han empezado, así que animo a los salmantinos y salmantinas a que sigamos disfrutándolo con la misma alegría y el mismo entusiasmo”, finalizó.