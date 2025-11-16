Alcaldes, Bomberos y Voluntarios de Salamanca, formados por la Junta contra el riesgo de Incendios

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León ha llevado a cabo una importante jornada de formación en Zamora que contó con una nutrida representación de profesionales y voluntarios de la provincia de Salamanca. El objetivo fue dotar de las mejores herramientas a equipos multidisciplinares para evitar que los incendios que se inician en la interfaz urbano-forestal escalen hasta convertirse en grandes incendios forestales.

Bajo el título 'Técnicas de autoprotección, seguridad e intervención en incendios de interfaz urbano forestal para equipos multidisciplinares', la jornada reunió a alcaldes y personal de servicios de los Ayuntamientos salmantinos de El Manzano, Monleras y Béjar, así como a cerca de cincuenta voluntarios pertenecientes a las agrupaciones y asociaciones de Protección Civil de Villares de la Reina, Alba de Tormes, Béjar y Salamanca capital.

Durante las ocho horas lectivas, los participantes salmantinos y zamoranos pudieron conocer las técnicas más novedosas para la extinción en la interfaz, con métodos diseñados para mejorar la protección de las poblaciones y optimizar los protocolos de autoprotección. Se hizo especial hincapié en el trabajo en equipo, la gestión de la evacuación o confinamiento durante estos incendios, y las pautas para prestar primeros auxilios y coordinarse en el salvamento y rescate de víctimas.

Las agrupaciones de voluntarios salmantinos participaron en la formación con las autobombas que han recibido recientemente de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, recibiendo instrucción para su manejo específico en este tipo de siniestros.

La directora de la Agencia, Irene Cortés Calvo, clausuró la jornada, destacando que este encuentro es el primero de un paquete formativo de seis actividades que se desarrollarán entre noviembre y diciembre, con una inversión cercana a los 250.000 euros. Cortés enfatizó que, además de mejorar las capacidades de los participantes, la Consejería obtendrá un estudio final con las lecciones aprendidas y propuestas de mejora concretas que se aplicarán en la próxima campaña de extinción de incendios forestales.