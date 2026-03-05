Alerta para los alérgicos a las almendras: la AESAN pide no consumir este yogur vendido en los supermercados Lupa de Castilla y León

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido un comunicado dirigido a las personas con alergia a las almendras donde les pide no consumir el 'Yogur Bífidus Trozos Muesli y Fibra', vendido en los supermercados Lupa, por contener almendras que no aperecen incluidas en el etiquetado.

Según figura en el comunicado, ha sido Alteza, la marca propia de Lupa, la que ha alertado a las autoridades competentes de esta incidencia que afecta, principalmente, a las comunidades autónomas de Castilla y León y Cantabria donde el producto ha sido distribuido inicialmente.

Los datos del producto implicado son:

Nombre del producto: Yogur Bífidus Trozos Muesli y Fibra

Marca: Alteza

Aspecto del producto: Pack de 4 envases de 125 g cada uno

Fechas de consumo preferente: 10/02/2026, 17/02/2026, 23/02/2026, 04/03/2026, 09/03/206, 17/03/2026, 24/03/2026 y 30/03/2026

Peso de unidad/vol.: 500 g (pack de 4 envases de 125 g cada uno)

Temperatura: Refrigerado

La agencia alimentaria también indica que el consumo de este producto "no supone ningún riesgo para el resto de la población".