Alerta alimentaria por presencia de histamina en esta pasta de anchoas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido este lunes una alerta sanitaria por la presencia de niveles elevados de histamina en un producto de pasta de anchoas procedente de Italia.

El aviso afecta a la Pasta acciughe (pasta de anchoas) de la marca Zarotti, comercializada en tubos de aluminio de 60 gramos. En concreto, se trata del lote PH 24, con fecha de consumo preferente 24 de julio de 2026.

Según la información facilitada por la AESAN, la distribución inicial del producto se ha realizado en las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Canarias y Madrid, aunque no se descarta que haya sido redistribuido a otras regiones.

La alerta ha sido comunicada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el fin de garantizar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La AESAN recomienda a las personas que dispongan de este producto en sus hogares que eviten su consumo.