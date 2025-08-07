Alerta por las altas temperaturas en Salamanca: cómo reconocer los síntomas de un golpe de calor

Salamanca afronta los días más calurosas del verano, con temperaturas que han superado los 37 °C en varios puntos de la ciudad y la provincia. El calor extremo no solo incomoda, sino que también puede tener consecuencias graves para la salud, como el golpe de calor, una condición que requiere atención inmediata.

El golpe de calor ocurre cuando el cuerpo no puede enfriarse lo suficientemente rápido y la temperatura interna se eleva rápidamente, superando los 40 °C. Es más común en días de calor intenso, especialmente si se combina con ejercicio físico, poca hidratación o exposición prolongada al sol.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran el dolor de cabeza fuerte, piel caliente y seca (sin sudor), náuseas, mareos, confusión, respiración acelerada, pulso elevado y, en algunos casos, pérdida de conciencia. Estos signos pueden aparecer de forma repentina, y es clave reconocerlos cuanto antes.

Si una persona presenta alguno de estos síntomas, es fundamental actuar: llevarla a un lugar fresco y ventilado, aplicar compresas frías, aflojar la ropa, ofrecer agua si está consciente y, por supuesto, avisar a los servicios de emergencia. No hay que esperar a que los síntomas empeoren.

Para reducir el riesgo, se recomienda evitar salir en las horas centrales del día, beber agua frecuentemente, usar ropa ligera y protegerse del sol. Estos cuidados sencillos pueden marcar la diferencia en días como los que se están viviendo ahora mismo en Salamanca.