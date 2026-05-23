Alerta amarilla en Salamanca: las tormentas y el granizo amenazan la tarde de este sábado

Tras unas jornadas de relativa calma y temperaturas veraniegas, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este sábado, 23 de mayo, el aviso amarillo por riesgo de tormentas en la provincia de Salamanca, una situación que se extenderá a gran parte de Castilla y León.

El aviso entrará en vigor a las 14:00 horas y se mantendrá activo hasta la medianoche.

Aunque el aviso es de nivel amarillo, los fenómenos meteorológicos asociados pueden ser de intensidad notable. Según detalla la Aemet, las tormentas afectarán principalmente a la zona de la meseta salmantina.

Las previsiones apuntan a que estas tormentas se desarrollarán de forma aislada, pero vendrán acompañadas de granizo y de rachas de viento muy fuertes.