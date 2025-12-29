Alerta por el aumento de ciberestafas en Navidad: cuidado con los SMS de falsos envíos

Con la llegada de la Navidad y el incremento de las compras por internet, las fuerzas de seguridad han vuelto a advertir del aumento de las estafas digitales, especialmente a través de mensajes de texto que simulan ser de empresas de mensajería.

Uno de los fraudes más frecuentes consiste en el envío de un SMS que informa de una supuesta incidencia en la entrega de un paquete, normalmente por un error en la dirección. El mensaje incluye un enlace que dirige a una página web falsa donde se solicita al usuario que introduzca datos personales o bancarios.

La Policía Nacional ha difundido en los últimos días ejemplos de este tipo de mensajes para alertar a la ciudadanía y evitar que se caiga en la trampa. Estos fraudes aprovechan el elevado volumen de pedidos propio de estas fechas y la expectación por recibir compras y regalos.

Junto a los falsos avisos de entrega, durante la campaña navideña también se detecta un aumento de otras estafas habituales, como páginas web que ofrecen descuentos irreales, correos electrónicos que suplantan a entidades bancarias o mensajes que anuncian premios inexistentes.

Desde la Policía Nacional recuerdan que las empresas de mensajería no solicitan datos sensibles a través de enlaces enviados por SMS y recomiendan desconfiar de cualquier mensaje inesperado, no pinchar en enlaces sospechosos y comprobar siempre la información a través de canales oficiales.