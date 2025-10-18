Alerta de fraude en la calle Toro: Aspas Salamanca denuncia a falsos recolectores de dinero

Aspas Salamanca (Asociación de Padres de Niños Sordos) ha emitido una denuncia pública urgente para alertar a la ciudadanía sobre un grupo de jóvenes que, en los últimos días, han sido detectados en la calle Toro solicitando dinero. Estos individuos alegan fraudulentamente pertenecer a una asociación de personas sordas.

La entidad ha querido desmentir categóricamente esta situación, aclarando que se trata de un engaño. "Ni nuestra entidad ni ninguna de nuestras asociaciones amigas realizamos recogidas de dinero en la vía pública," han asegurado desde Aspas Salamanca.

Ante este intento de fraude, la asociación hace un llamamiento directo a la población de Salamanca: "Si te encuentras con estas personas, no colabores ni facilites donativos."

Aspas Salamanca solicita la colaboración ciudadana para ayudar a frenar la estafa, pidiendo a los vecinos que compartan esta información y denuncien socialmente este tipo de prácticas.