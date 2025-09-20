Alerta por esta nueva estafa con la DGT como cebo

Cada vez con mayor frecuencia, los estafadores están utilizando los mensajes de texto para engañar a sus víctimas. Ahora, la Guardia Civil ha alertado a través de sus redes sociales d e una nueva estafa que utiliza a la Dirección General de Tráfico (DGT): en un SMS, simulan que el usuario tiene una multa pendiente de pago y añaden un enlace con el que costear dicha sanción. Dicho enlace es, por supuesto, fraudulento.

De hecho, en el caso de hacer click en él, este te llevará, tal y como detalla el Instituto Nacional de Ciberseguridad, a una página web que simula ser el portal oficial de DGT y en el que se te solicitarán datos personales tales como tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, tu dirección postal o tu número de teléfono. Para dar aún mayor sensación de veracidad, fingen también enviarte al móvil un código de validación para, después, solicitarte tu pin bancario.

Si te llega un mensae como este, no debes ni siquiera acceder al enlace, pero, en caso de que ya lo hayas recibido y hayas caído en su trampa, Incibe te explica lo que debes hacer: en primer lugar "contacta lo antes posible con tu entidad bancaria para bloquear los movimientos sospechosos y la tarjeta bancaria". También, será clave que guarde todas las capturas y evidencias posibles.

Será con ellas con las que debes acudir ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para presentar una denuncia. A partir de este punto, ellos te dirán cómo debes proceder.

Asimismo, desde Incibe también te recomiendan que practiques el 'egosurfing': "comprobar si tus datos personales se han visto filtrados en la Red y están siendo utilizados sin tu consentimiento". Es decir, que te busques a ti y a los datos que les facilitaste a los esfadores. Si existe la posibilidad de que se esté usando tu información personal, es mejor que lo sepas.

Por otro lado, ahora que ya sabes que esto es una estafa, si recibes dicho mensaje fraudulento, Incibe te recomienda que "lo reportes a nuestro buzón de incidentes, tu colaboración puede ayudarnos a identificar nuevas campañas y proteger a otros usuarios". También deberías bloquear el contacto, para evitar que vuelvan a escribirte, y borrar el mensaje.