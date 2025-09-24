Alerta por una nueva estafa de 'phishing' que suplanta a Loterías del Estado

Se ha detectado una nueva campaña de estafa por correo electrónico que utiliza la imagen de la Lotería y Apuestas del Estado para robar datos personales y bancarios. El mensaje, que parece una notificación de premio, es un intento de phishing diseñado para engañar a los usuarios.

El fraude se presenta como una notificación oficial de un supuesto sorteo "El Gordo en colaboración con Mastercard", donde se informa al destinatario de que ha ganado un "primer premio" de 300.000 euros. Para reclamar la cantidad, se le pide al usuario que envíe sus datos personales (nombre, dirección, teléfono, etc.) a un correo electrónico fraudulento: infos.elgordo@spainmail.com.

Este tipo de mensajes son un claro indicio de estafa, ya que ninguna entidad legítima pide información personal sensible por correo electrónico para entregar premios. Además, el remitente utiliza una dirección de correo genérica (spainmail.com) que no pertenece a la Lotería del Estado.

Estafa suplantación Loterías del Estado

Claves para identificar la estafa y evitar caer en ella

Para protegerse de este tipo de engaños, es fundamental prestar atención a los siguientes detalles que aparecen en el mensaje:

Petición de datos personales: Las entidades oficiales nunca solicitan información confidencial como nombre completo, dirección, teléfono o datos bancarios por correo electrónico.

Dominio de correo no oficial: La dirección del remitente no corresponde al dominio oficial de la Lotería del Estado (loteriasyapuestas.es).

Mensaje de "urgencia": A menudo, los estafadores crean un sentido de urgencia para que la víctima actúe sin pensar, como en este caso al pedir un plazo de 72 horas para reclamar el supuesto premio.

Faltas de ortografía o redacción extraña: Aunque en este caso la redacción es relativamente correcta, es habitual encontrar errores gramaticales que delatan el fraude.

Se recomienda eliminar el correo electrónico de inmediato y, bajo ninguna circunstancia, responder o proporcionar cualquier tipo de información. Si tiene dudas sobre la legitimidad de un mensaje, lo mejor es contactar directamente con la entidad a través de sus canales oficiales.