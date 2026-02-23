Alerta por polvo sahariano este martes en Salamanca

Presencia de partículas de polvo de África en Salamanca. Foto ICAL

La Junta de Castilla y León ha anunciado la llegada de partículas de polvo procedentes del norte de África que afectarán a todo el territorio desde este martes 24 de febrero, y durante al menos tres días. Se trata de un fenómeno natural sobre el que no es posible actuar, aunque se recomienda adoptar medidas para reducir la exposición.

La intrusión afectará principalmente a las partículas PM10, de tamaño inferior a 10 micras, lo que implica una calidad del aire “muy desfavorable”.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio aconseja:

Para la población general: si los niveles son moderados, se pueden mantener las actividades al aire libre con normalidad, pero conviene vigilar síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga o palpitaciones.

Para grupos de riesgo y personas sensibles: si los niveles son altos, se recomienda reducir actividades prolongadas al aire libre. Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir su tratamiento, y quienes tengan problemas cardíacos pueden experimentar palpitaciones o fatiga inusual.

Se aconseja además evitar quemas al aire libre o cualquier acción que pueda incrementar la emisión de partículas.

La Consejería realizará un seguimiento constante del episodio, y los ciudadanos pueden consultar la calidad del aire en tiempo real a través de:

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Agencia Europea del Medio Ambiente

APP “ICA Índice de Calidad del Aire” disponible en APP Store

El fenómeno se espera variable a lo largo del día, por lo que se recomienda informarse antes de realizar actividades al aire libre y seguir las indicaciones oficiales para minimizar los efectos de este episodio de polvo sahariano.