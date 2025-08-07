Alerta roja en Salamanca por altas temperaturas este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado alerta roja (nivel máximo de riesgo) para la meseta de Salamanca, donde se prevén temperaturas máximas cercanas a los 37 °C, consideradas excepcionalmente intensas y potencialmente peligrosas. En contraste, el sur de la provincia registra avisos de nivel naranja, con máximas estimadas en torno a 38 °C, lo que supone un riesgo importante para la población. La subzona del Sistema Central salmantino, más próxima a zonas montañosas, permanece bajo alerta amarilla, con previsiones de máximas en torno a los 34 °C, lo que indica un riesgo meteorológico moderado

Esta distribución de avisos refleja la disparidad térmica dentro del territorio: las zonas más bajas y llanas afrontan mayores temperaturas frente a las áreas de altitud algo mayor que moderan el impacto térmico.

Las autoridades advierten que esta situación implica riesgo extremo de golpes de calor, especialmente en la meseta, donde el calor podría mantenerse durante varias jornadas consecutivas. Se recomienda a la ciudadanía adoptar medidas como evitar la exposición solar entre las 12 h y las 18 h, mantenerse hidratado, utilizar vestimenta ligera de colores claros y procurar espacios frescos y ventilados. Protección Civil también insta a prestar especial atención a niños, personas mayores y enfermos crónicos.

El episodio podría prolongarse durante varios días si no se produce un cambio significativo en las condiciones atmosféricas. Se recomienda seguir la evolución del aviso a través de los canales oficiales de AEMET y Protección Civil.