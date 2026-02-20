Alerta sanitaria por el desabastecimiento de estas terapias destinadas a pacientes hematológicos

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha emitido un comunicado alertando del desabastecimiento de diferentes medicamentos destinados al tratamiento del Mieloma múltiple, de los Síndromes mielodisplásicos, del Linfoma de células del manto y del Linfoma folicular, según han indicado desde Redacción Médica.

Esta alarma se ha dado por parte de la AEMPS en todo el territorio español en referencia a este fármaco de uso común. El inicio fechado ha sido el 18 de febrero para el Lenalidomida Aurovitas 5 mg, 21 cápsulas duras EFG y el Lenalidomida Aurovitas 10 mg, 21 cápsulas duras EFG.

El desabastecimiento de Lenalidomida está previsto que dure hasta el 31 de marzo hasta que se restablezca el suministro. Eso sí, como han indicado en Redacción Médica, la AEMPS “ha autorizado unidades por comercialización excepcional “acondicionadas en un idioma distinto al castellano”.

La Lenalidomida está destinada al tratamiento de las siguientes enfermedades hematológicas como el Mieloma múltiple, los Síndromes mielodisplásicos, el Linfoma de células del manto (LCM) y el Linfoma folicular.

De momento se desconoce si afecta directamente al hospital de Salamanca, centro de referencia en algunas de las enfermedades que estarían afectadas por el desabastecimiento de este medicamento.