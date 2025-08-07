Alerta turística en Salamanca: 345.000 euros en juego por la retirada masiva de apartamentos turísticos

Los expertos coinciden en el buen momento para comprar una vivienda

La Asociación de Empresarios Salmantinos de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Aesvat), integrada en CEOE Cepyme Salamanca, ha alertado de un grave perjuicio económico que podría superar los 345.000 euros anuales para el sector turístico local, debido a la retirada automática de numerosos apartamentos de plataformas como Airbnb o Booking.

El problema surge de la interpretación estricta del nuevo Reglamento europeo (UE) 2024/1028, que exige un número de registro estatal adicional al autonómico. Pese a que el reglamento permite una moratoria de hasta dos años, algunas plataformas ya están eliminando anuncios sin previo aviso, lo que ha reducido drásticamente la oferta turística en Salamanca.

Además de las pérdidas directas en ingresos, ocupación y empleos, Aesvat advierte del efecto dominó sobre la economía local: comercios, restaurantes y otros negocios vinculados al turismo también están viéndose afectados.

La asociación denuncia también una aplicación errónea del Real Decreto 1312/2024 por parte del Registro de la Propiedad, que exige más documentación de la legalmente prevista, generando inseguridad jurídica para los empresarios del sector.

Aesvat propone medidas para evitar el colapso del sector, como simplificar trámites, crear un portal único de verificación y establecer protocolos de coordinación entre la administración, plataformas digitales y empresarios turísticos.

La capital salmantina, donde el turismo es un motor económico esencial, se enfrenta así a un nuevo desafío regulatorio sin respaldo institucional suficiente.