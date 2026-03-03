Alertan sobre estafas en mensajería suplantando al SACYL y al SNS para renovar la tarjeta sanitaria

La Junta de Castilla y León ha lanzado un comunicado alertando sobre la estafa que están sufriendo diferentes personas de la comunidad. A raíz de la renovación de la tarjeta sanitaria, están llegando algunos SMS de cara a renovar las mismas, momento en el que solicitan datos personales y bancarios.

Ante esto, el servicio de salud de la región ha comentado que nunca van a enviar enlaces mediante SMS ni van a incitar a realizar cualquier tipo de acción siendo “los mensajes que se están recibiendo son intentos de engaño pertenecientes a campañas conocidas por las autoridades en ciberseguridad y que nada tienen que ver con comunicados oficiales de la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) o del Sistema Nacional de Salud (SNS), por lo que se recomienda no realizar ningún tipo de interacción con ellos”.

En caso de recibir el SMS, si el usuario no ha accedido al enlace indican que habrá que abrir el enlace incluido en el mensaje ni responder al remitente, además de bloquear el número. En el caso de haber accedido al enlace, cambiar de inmediato las contraseñas, activar el doble factor de autenticación, contactar con la entidad bancaria y ponerlo en conocimiento de las fuerzas de seguridad del Estado.