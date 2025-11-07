Alertan que casi la mitad de los escolares presenta pie plano o aplanamiento severo del arco plantar

La salud podal infantil en España requiere una atención urgente. Un extenso estudio transversal publicado en la Revista Española de Podología revela que el 45,1 % de los niños y el 40,3 % de las niñas entre 6 y 12 años padecen pie plano o un aplanamiento severo del arco plantar. La investigación, que analizó a 654 escolares, aporta una de las fotografías más completas sobre la alta prevalencia de esta patología en la infancia.

El pie plano, caracterizado por la reducción del arco longitudinal interno y cierta desalineación, puede llegar a afectar la postura, la forma de caminar y la función global del miembro inferior. El estudio constata diferencias significativas por sexo y edad, siendo los niños de 6 a 8 años el grupo más afectado, con una prevalencia que alcanza el 52,8 %. En los chicos, factores como la edad temprana y la hiperlaxitud ligamentosa (ligamentos más flexibles) se identifican como riesgos relevantes.

Ante esta situación, el Colegio Oficial de Podólogos de Castilla y León lanza un mensaje de alerta y prevención. Cristina Ortega, secretaria de la entidad, subraya que "muchas de estas alteraciones, si se detectan a tiempo, pueden corregirse o mejorar notablemente". Por ello, insiste en la importancia de que los niños acudan al podólogo aunque no manifiesten dolor, especialmente si las familias observan señales de alerta.

Entre los signos a vigilar se incluyen dolor en pies o piernas, tropiezos frecuentes, un desgaste interno inusual del calzado y arcos plantares muy bajos que no se corrigen con el crecimiento. Aunque no todos los casos de pie plano requieren tratamiento, aquellos severos o sintomáticos pueden provocar molestias en pies, rodillas, piernas o espalda, llegando incluso a limitar la actividad física. Los podólogos hacen hincapié en la necesidad de que estos datos lleguen a familias, educadores y profesionales sanitarios para reforzar la prevención y la detección temprana como pilares de la salud podal infantil.