Alertan de que la nueva oferta de empleo público perjudicará a la cárcel de Topas

Hace tan solo unos días, el Gobierno de España anunciaba la creación de nuevas plazas de empleo público, unos nuevos puestos de trabajo del que se benefician miles de personas en todo el territorio nacional, incluyendo Salamanca, al estar dentro de la Administración General del Estado.

A pesar de haber sido aprobadas 27.232 plazas de empleo público para 2026, dese Comisiones Obreras han resaltado que “resulta claramente insuficiente para hacer frente a la grave falta de personal que sufren las prisiones españolas y, especialmente, centros como el Centro Penitenciario de Topas”.

Más en concreto, serán 1.050 plazas las que se pondrán a disposición de la ciudadanía española, pero que esto no llegaría a cubrir la cifra tan alta de personas que se jubilarán, además de las posibles bajas y salida que se producirán el presente año.

Por otro lado, la fuerza sindical también ha alertado que “desde hace años”, la plantilla está siendo insuficiente ante el aumento de reclusos. Asimismo, han indicado que “el trabajo en solitario en galerías y módulos, circunstancia que incrementa el riesgo de agresiones a los trabajadores y trabajadoras penitenciarias”.

Además del personal que trabaja día a día en el propio centro, desde CCOO también han alertado sobre otra problemática, la falta de sanitarios, además de la falta de planificación en el conjunto de las cárceles españolas. Ante esto, tienen claro que la necesidad pasa por ofrecer 2.100 plazas y 237 trabajadores laborales.

De este modo, han solicitado, en grandes rasgos, estas medidas: cobertura real de vacantes existentes, refuerzo de personal en vigilancia interior para evitar puestos unipersonales. La creación y consolidación de nuevas áreas funcionales, fortalecimiento de la sanidad penitenciaria, mejora de las ratios trabajador/interno para acercarlas a estándares europeos y refuerzo de los recursos destinados a medidas alternativas y reinserción.