Alertan del riesgo de colapso educativo en Salamanca: tres grandes IES siguen sin ningún administrativo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido de un “colapso técnico inminente” en la estructura administrativa de la Educación en Castilla y León, donde el 31,7% de los puestos de las Direcciones Provinciales están vacantes. Aunque la situación más crítica se concentra en Ávila, Burgos, León y Segovia, Salamanca se ha convertido en uno de los puntos más sensibles por la falta total de personal administrativo en varios de sus institutos con mayor volumen de alumnado.

En la capital salmantina, el sindicato señala tres casos “de máxima alerta”: el IES Diputación, el IES Leonardo Da Vinci y el IES Torres Villarroel, todos ellos con cientos de estudiantes y sin ningún administrativo en plantilla. La ausencia absoluta de personal no docente de gestión está obligando a los equipos directivos y al profesorado a asumir trámites críticos del inicio de curso, como matriculaciones, emisión de certificados, gestión económica o atención a familias.

CSIF asegura que esta situación “dificulta gravemente” el funcionamiento ordinario de los centros salmantinos, donde las cargas burocráticas ya eran elevadas antes de estas vacantes. El problema no se limita a la capital: la provincia sufre también retrasos en procesos de planificación y obras educativas debido al déficit global de personal en las áreas de Construcción, Equipamiento y Contratación.

La presidenta del sector de Educación de CSIF Castilla y León, Isabel Madruga, insiste en que “no es posible mantener un servicio educativo de calidad con una de cada tres sillas administrativas vacías”. Y alerta de que la falta de estructura de apoyo está poniendo en riesgo la escolarización, el transporte y la gestión diaria de todos los centros de la Comunidad, incluidos los salmantinos.

El sindicato exige una intervención urgente de la Consejería de Educación para cubrir los puestos, reforzar bolsas de empleo y actualizar las Relaciones de Puestos de Trabajo —congeladas desde hace más de dos años— para evitar que el sistema educativo siga desbordándose. “La educación pública no se sostiene solo con docentes; sin administración, el sistema colapsa”, concluye CSIF.