Álex Cooper trae a Salamanca el alma del pop: una conferencia para viajar por la iconografía de toda una era

El universo pop llega a Salamanca de la mano de una de sus voces más reconocibles. Álex Cooper, fundador de la Fundación Club 45 y recordado vocalista de Los Flechazos, impartirá este jueves a las 19:00 horas la conferencia “Archivo Gráfico de la era Pop en la música. La Fundación Club 45” en el Centro Cultural FUNDOS Fórum Salamanca, dentro del ciclo vinculado a la exposición Todo es pop. De Europa a Estados Unidos.

La ponencia ofrecerá un recorrido personal y documentado sobre lo que ha significado el pop para Cooper a lo largo de su trayectoria. El músico, también creador del festival Purple Weekend y figura clave en la escena española, abordará la evolución de este género desde su perspectiva vital y artística, así como el origen del vasto archivo gráfico que ha ido reuniendo durante décadas.

Ese archivo constituye el corazón de la Fundación Club 45, ubicada en Santa Colomba de Somoza (León). Allí, en pleno Camino de Santiago, se encuentra un espacio cultural singular que combina centro de documentación, salas expositivas y un auditorio multiusos. El lugar, convertido en un punto de referencia internacional, atrae a investigadores y aficionados de los cinco continentes interesados en la iconografía y el espíritu del pop.

Durante la conferencia, Cooper explicará cómo nació esta colección, que incluye carteles, revistas, vinilos, fotografías, partituras y merchandising, y cómo su museo busca transmitir una manera de entender la vida a través del pop en un entorno rural. La entrada es libre y gratuita, con acceso por la calle Miguel de Unamuno, este jueves, 20 de noviembre.