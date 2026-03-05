Alicia García denuncia el "abandono" de Salamanca y Castilla y León por el Gobierno de Sánchez

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha visitado este jueves Salamanca para participar en actos de campaña y atender a los medios junto al presidente del PP de Salamanca y alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, en la carpa informativa que el partido tiene en la Plaza del Liceo.

Durante su intervención, Carbayo ha destacado la buena acogida de la campaña en la ciudad. “La carpa del Partido Popular está siempre animadísima, con muchas personas interesándose y pidiendo las papeletas de voto. Es una señal de que la campaña va bien y de que estamos conectando con las personas de Salamanca”, ha afirmado. También ha subrayado la importancia de la presencia de Alicia García en la provincia: “Alicia es una de las voces más importantes de nuestro partido y desde el Senado da voz a millones de españoles”.

El alcalde ha insistido en la necesidad de mejorar las infraestructuras de la provincia: “Salamanca está siendo maltratada en materia de comunicaciones. Necesitamos mejores conexiones ferroviarias y un mantenimiento adecuado de las autovías, que actualmente es claramente insuficiente”, ha denunciado.

Por su parte, Alicia García en su intervención, ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado de lado a la región. “El Gobierno de Sánchez ha abandonado a Salamanca y a Castilla y León. Lo vemos en las infraestructuras: autovías sin mantenimiento, carreteras descuidadas y un mapa concesional de carreteras que amenaza con aislar a nuestros pueblos. También lo vemos en las comunicaciones ferroviarias, donde las frecuencias perdidas con la pandemia no se han recuperado”, ha afirmado.

La senadora ha recordado la moción que su grupo presentó en el Senado para mejorar estas infraestructuras. “Planteábamos medidas concretas: recuperar frecuencias de tren, mejorar la red eléctrica, llevar banda ancha a nuestros pueblos, y garantizar la conservación y mantenimiento de carreteras y autovías. Sin embargo, los senadores del PSOE votaron en contra, y algunos incluso abandonaron el hemiciclo mientras defendíamos los intereses de esta tierra. Es una falta de respeto hacia Salamanca, hacia Castilla y León y hacia toda la cámara territorial”, ha recalcado.

García también ha abordado asuntos de investigación sobre el Gobierno central. “En la Comisión de Investigación hemos visto que el rescate de Plus Ultra implicó pagos de más de 500.000 euros a una empresa vinculada al expresidente Zapatero. Es inaceptable que haya personas citadas y que no puedan ser localizadas. Por eso citaremos a Julio Martínez mediante un edicto para que cumpla con su obligación”, ha explicado.

Finalmente, la portavoz popular ha comparado la situación nacional con la gestión en Castilla y León. “Mientras el Gobierno de Sánchez asfixia a los españoles con impuestos y los servicios públicos empeoran, aquí en Castilla y León tenemos un presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que baja impuestos, lidera la mejora de los servicios públicos en educación, servicios sociales y atención a la dependencia, y trabaja para que nuestra comunidad sea una de las mejores para vivir”, ha finalizado.