Los alimentos con alérgenos o productos con sustancias peligrosas estarán obligados a tener etiquetas en braille

El Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, informa de un nuevo real decreto, que todavía no está aprobado, y que obligaría a las grandes superficies a etiquetar en braille los alimentos con alérgenos y los productos peligrosos.

La aprobación está prevista para el 12 de abril, un tiempo que hasta entonces está abierto a organizaciones, ciudadanía y sectores afectados para que puedan presentar aportaciones y observaciones al texto, según detalla la Agencia Europa Press.

Bustinduy explica que se trata de una normativa para "garantizar el derecho de las personas con discapacidad visual a recibir información clara y comprensible de los productos que adquieren, y proteger, además, a estas personas frente a situaciones de peligro o que puedan provocar riesgos para su salud". Además, estas personas deberán tener la posibilidad de solicitar una atención personalizada en el proceso de compra.

Esta normativa afectaría a las grandes superficies comerciales, con una dimensión igual o superior a 400 metros cuadrados, además si tienen venta online tendrán que incorporar la opción de solicitar que los productos adquiridos se entreguen con la correspondiente etiqueta en lenguaje braille; y las propias superficies comerciales podrán incluir en braille cualquier otra información que consideren necesaria o relevante.