Almeida en su vista a Puerto Seco: “Salamanca ejemplifica muy bien cuáles son las políticas del Partido Popular”

José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ha visitado en la mañana de este miércoles Salamanca para expresar su apoyo a los populares salmantinos, con motivo de la campaña electoral de cara a las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de marzo.

Su ruta programada para esta jornada se ha iniciado con la visita a Puerto Seco, donde Almeida ha estado acompañado por el presidente del Partido Popular y alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, quien solo ha tenido buenas palabras hacia el regidor de la capital de España, al que se ha referido como "el alcalde más admirado y conocido de toda España” y al que ha agradecido su apoyo incondicional hacia cualquier iniciativa en la que esté implicada Salamanca. Durante su visita, Almeida también ha estado acompaño de otros miembros del partido, alcaldes populares de municipios como Santa Marta, Villamayor, Doñinos o Carbajosa.

El objetivo de la visita era conocer la infraestructura de Puerto Seco, que se encuentra, en palabras del alcalde salmantino, en “pleno desarrollo logístico" y que es "símbolo de la nueva industrialización de Salamanca”.

José Luis Martínez Almeida y Carlos García Carbayo, atienden a los medios de comunicación antes de realizar una visita al Puerto Seco de Salamanca | Andrea Mateos

Carbayo ha recordado la inversión de este Puerto Seco, que ha sido posible, subraya, gracias al apoyo inversor del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a través de la firma de dos protocolos interinstitucionales con 121 millones de euros para el desarrollo tecnológico y para el desarrollo logístico; 19 millones de euros de la Junta para este Puerto Seco; y en torno a los 15 millones para las primeras fases de desarrollo de suelo industrial, con el objetivo de “atraer empresas con condiciones muy asequibles para que se instalen en Salamanca, en la capital y en la provincia de Salamanca como la primera granja de insectos del mundo para alimentación animal que se encuentra en Puerto Seco”.

El alcalde también ha dado a conocer que en estos momentos se está licitando la gestión de las operaciones, que quiere contar con un movimiento anual de en torno a las 700.000 toneladas y el desarrollo de la segunda fase (los sistemas generales) con otros 244.000 metros cuadrados y la tercera fase (que está en preparación) con más de 600.000 metros cuadrados para que se instalen las empresas.

El talento local, las ayudas del bono por nacimiento que pasan de los 2.500 a los 5.000 euros, la educación gratuita de cero a tres años, el bono de 750 euros de ayuda a guarderías o la de 200 para actividades extraescolares, las ayudas para el alquiler, la deducción para los jóvenes en el IRPF, la creación de viviendas, la recuperación del tren Ruta de la Plata, la culminación de la electrificación de la vía férrea hasta la frontera portuguesa y/o el fortalecimiento de las conexiones ferroviarias con la capital charra han sido otros de los puntos tratados por Carbayo antes de ceder el turno de palabra a José Luis Martínez Almeida, que ha declarado que “Salamanca ejemplifica muy bien cuáles son las políticas del Partido Popular, políticas de certeza y políticas que están centradas en beneficiar a los ciudadanos”.

De su visita a Puerto Seco ha dicho que “impresiona estar en esta infraestructura. Cuando uno llega a este Puerto Seco, ve esta organización, ve las vías, ve los proyectos de polígonos industriales, se siente muy orgulloso del trabajo que están haciendo en el Partido Popular de Salamanca por todos los salmantinos, porque esto es una infraestructura esencial para el mejor desarrollo económico de las ciudades de Salamanca y del conjunto de la provincia, que, por cierto, a la ciudad de Madrid nos beneficia considerablemente”.

Al igual que Carbayo, el madrileño ha advertido que las comunicaciones son “determinantes”, por ello ha sentenciado que el Corredor Atlántico es “fundamental”. En entredicho ha puesto las comunicaciones como la electrificación de las vías férreas, expresando que “va con cinco años de retraso como esa autovía que nos une con la ciudad de Madrid, la A-50, y que también necesita mejoras importantes, o la propia Ruta de la Plata, en lo cual, sin embargo, hay retrasos que son injustificados e injustificables porque no se puede justificar de ninguna manera no mejorar la conexión, la capacidad de comunicación y no incrementar esa frecuencia. Suficientemente vergonzoso ha sido lo que se ha tardado en la recuperación de la cuarta frecuencia, imprescindible que se pueda aumentar a una quinta y una sexta a Salamanca en los fines de semana, porque en Madrid somos muy conscientes de la cantidad de madrileños a los que nos gusta venir a pasar el fin de semana a Salamanca”.

A mayores, el regidor de Madrid también ha tenido palabras para la política nacional y Pedro Sánchez, expresando que "el centro de todas nuestras políticas son las personas. A nosotros no nos interesa tanto hablar del resto de partidos políticos como hablar de los castellanoleoneses. Aquí con las políticas del Partido Popular tienen la certeza de que pueden ganarse su propia vida". También ha declarado su "no" a Pedro Sánchez, manifestando que "me preocupa Sánchez, que pretende que nos preocupemos de Trump cuando los españoles estamos preocupados de él. A nosotros lo que nos afecta es lo que hace Sánchez y nos lleva afectando mucho tiempo. Pretende que sustituyamos el 'no' a Sánchez por el 'no' a la guerra y nosotros lo que vamos a seguir diciendo es 'no' a Sánchez". A mayores ha dicho que Pedro Sánchez es "muy gallito" para decirle "no" a Trump y no lo es tanto para explicar ante los medios de comunicación qué opina de lo que Donald Trump dice sobre España.

José Luis Almeida se ha dejado ver después por el centro de la capital salmantina en torno a la carpa que el PP tiene instalada en la plaza del Liceo, generando gran expectación entre los ciudadanos con instantáneas más espontáneas como la de la fotografía con la bandera del Atlético de Madrid; posteriormente se desplazará hasta Peñaranda de Bracamonte donde tiene programado un acto electoral a las cinco de la tarde.